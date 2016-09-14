Біля узбережжя Флориди сформувався тропічний шторм "Джулія" (відео)

11:33, 14 вересня 2016
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Тропічний шторм "Джулія" сформувався на північному сході штату Флорида (США), зараз він наближається до штату Джорджія.

Strange sounds
Біля узбережжя Флориди сформувався тропічний шторм "Джулія"  / Strange sounds

Про це повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами в Facebook.

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Шторм вже обрушив сильні дощі на Флориду, тут не виключені повені. Зараз шторм рухається в бік штату Джорджія з максимальною швидкістю 65 км/год.

Очікується, що сила "Джулії" ослабне до тропічного шторму ввечері в середу.

Нагадаємо, на Тайвань обрушився найпотужніший в 2016 році тайфун "Меранті".

У ряді муніципалітетів закриті школи і університети. У повіті Піндун головна автобусна компанія припинила роботу. Також припинено рух поїздів і скасовані авіарейси.

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