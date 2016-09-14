Біля узбережжя Флориди сформувався тропічний шторм "Джулія" (відео)
Тропічний шторм "Джулія" сформувався на північному сході штату Флорида (США), зараз він наближається до штату Джорджія.
Про це повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами в Facebook.
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Шторм вже обрушив сильні дощі на Флориду, тут не виключені повені. Зараз шторм рухається в бік штату Джорджія з максимальною швидкістю 65 км/год.
Очікується, що сила "Джулії" ослабне до тропічного шторму ввечері в середу.
Нагадаємо, на Тайвань обрушився найпотужніший в 2016 році тайфун "Меранті".
У ряді муніципалітетів закриті школи і університети. У повіті Піндун головна автобусна компанія припинила роботу. Також припинено рух поїздів і скасовані авіарейси.
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