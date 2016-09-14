Число жертв землетрусу в Танзанії зросло до 16
У результаті землетрусу, який стався 10 вересня в Танзанії, загинули 16 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що 253 людини отримали травми.
В результаті землетрусу в Македонії постраждали близько 100 осіб
У канцелярії прем'єр-міністра країни повідомили, що тисячі людей залишилися без даху над головою через землетрус. За офіційними даними, зруйновано 840 будинків, пошкоджено понад 1200.
Також місцева влада повідомила, що нові підземні поштовхи були зафіксовані в понеділок, 12 вересня. Повідомлень про значні пошкодження в результаті нового землетрусу не надходило.
Нагадаємо, у Південній Кореї 12 вересня стався землетрус магнітудою 5,8, що є рекордним показником для країни за всю історію спостережень.
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