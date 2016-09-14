На автошляхах України без опадів, найтепліше буде на півдні - до +30°

У середу і четвер на українських дорогах без опадів, найтепліше буде в напрямку Одеси - до +30°.

На трасах України без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +21°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +25°, малохмарно.

На трасі Київ - Ужгород у середу невелика хмарність, температура в дорозі +21° ... +28°. У четвер без опадів, температура до +27°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +27°, малохмарно. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +24°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +23°. 15 вересня на цьому напрямку мінлива хмарність , температура +17°... +21°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні сонячно, +21° ... +27°. За даним напрямком в четвер без опадів, температура до +25°.

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