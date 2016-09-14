На автошляхах України без опадів, найтепліше буде на півдні - до +30°
У середу і четвер на українських дорогах без опадів, найтепліше буде в напрямку Одеси - до +30°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +21°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +25°, малохмарно.
На трасі Київ - Ужгород у середу невелика хмарність, температура в дорозі +21° ... +28°. У четвер без опадів, температура до +27°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +29° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +27°, малохмарно. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +24°.
У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +23°. 15 вересня на цьому напрямку мінлива хмарність , температура +17°... +21°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні сонячно, +21° ... +27°. За даним напрямком в четвер без опадів, температура до +25°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°