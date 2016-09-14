Синоптики попереджають жителів східних та північних областей про заморозки 15-16 вересня

14:39, 14 вересня 2016
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Вночі 15-16 вересня у східних та північних областях України очікуються слабкі заморозки на поверхні ґрунту.

moldova24.net
На сході та півночі очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України без опадів, найтепліше буде на півдні - до +30°

"За прогнозами Укргідрометцентру, вночі 15-16 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 14 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.

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