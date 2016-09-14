У Флориді пронісся торнадо (фото)

На півдні округу Бревард (штат Флорида, США) сьогодні вночі пронісся торнадо.

У Флориді пронісся торнадо / floridatoday.com

Про це повідомляє news965.com з посиланням на Національну метеорологічну службу США.

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Торнадо пройшов близько 02:00 14 вересня за місцевим часом. Швидкість вітру досягала 88 км/год, у місті Мелборн випало більше 11 см опадів.

Інформації про постраждалих не надходило, але сильний вітер зірвав дахи з декількох будинків.

У штаті Флорида пройшов торнадо / floridatoday.com

Нагадаємо, тропічний шторм "Джулія" сформувався на північному сході штату Флорида (США), зараз він наближається до штату Джорджія.