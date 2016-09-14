Завтра на заході та півдні України до +25°, опадів не очікується (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 вересня, в Україні до +25°, без опадів.

В Україні завтра без опадів / flickr.com Tony Morugin

У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +21°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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У Львові 15 вересня без опадів, вночі +8°, вдень +23°. Вітер східний і північно-східний, легкий.

У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +8°, вдень +23°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

У Вінниці малохмарно. Температура вночі +8°, вдень +22°. Вітер північний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +9°, вдень +25°, вітер мінливий, слабкий.

В Україні завтра до +25° / УНІАН

У Харкові у четвер хмарно, температура вночі +7°, вдень +17°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі +9°, вдень +21°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +8°, вдень +22°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +12°, вдень +21°. Вітер північний та північно-західний, до 5.5 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно, температура вночі +8°, вдень +17°, вітер північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +7°, вдень +19°. Вітер північно-західний, до 6.6 м/с.

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