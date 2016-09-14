Завтра на заході та півдні України до +25°, опадів не очікується (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 вересня, в Україні до +25°, без опадів.
У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +21°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
На автошляхах України без опадів, найтепліше буде на півдні - до +30°
У Львові 15 вересня без опадів, вночі +8°, вдень +23°. Вітер східний і північно-східний, легкий.
У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +8°, вдень +23°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
У Вінниці малохмарно. Температура вночі +8°, вдень +22°. Вітер північний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +9°, вдень +25°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у четвер хмарно, температура вночі +7°, вдень +17°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі +9°, вдень +21°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +8°, вдень +22°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +12°, вдень +21°. Вітер північний та північно-західний, до 5.5 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно, температура вночі +8°, вдень +17°, вітер північно-західний, слабкий.
Синоптики попереджають жителів східних та північних областей про заморозки 15-16 вересня
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +7°, вдень +19°. Вітер північно-західний, до 6.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°