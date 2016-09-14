У Києві завтра без опадів, температура вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 вересня в Києві без опадів, температура повітря вдень +21°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +16°.

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Вітер північний та північно-західний, до 3,5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:34, а зайде в 19:10.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 вересня, в Україні до +25°, без опадів.