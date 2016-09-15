Сьогодні в Україні без опадів, у західних областях до +25° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 вересня в Україні вдень до +25°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +20°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
На автошляхах України без опадів, найтепліше буде на півдні - до +30°
У Львові 15 вересня сонячно, температура повітря вдень +23°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці невелика хмарність. Температура +21°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +24°, вітер мінливий, до 5.3 м/с.
У Харкові мінлива хмарність. Температура до +15°, вітер північний і північно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +22°. Вітер північний і північно-східний, до 3,9 м/с.
У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +20°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +20°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, удень +17°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Синоптики попереджають жителів східних та північних областей про заморозки 15-16 вересня
У Сєвєродонецьку сьогодні мінлива хмарність, температура вдень +17°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +17°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+27°... +17°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+29°... +16°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +17°