Сьогодні в Україні без опадів, у західних областях до +25° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 вересня в Україні вдень до +25°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / ua-travels.livejournal.com

У столиці без опадів, удень +20°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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У Львові 15 вересня сонячно, температура повітря вдень +23°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +23°. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці невелика хмарність. Температура +21°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +24°, вітер мінливий, до 5.3 м/с.

В Україні до +25° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +15°, вітер північний і північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +22°. Вітер північний і північно-східний, до 3,9 м/с.

У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +20°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +20°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +17°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні мінлива хмарність, температура вдень +17°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.

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