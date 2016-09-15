У Києві вдень до +20°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 вересня, у столиці повітря прогріється до +20°, опадів не очікується.

У Кивев сьогодні до +20° /nastol.com.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +14°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:34, а зайде в 19:10.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Україні вдень до +25°, опадів синоптики не обіцяють.

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