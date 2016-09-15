У Києві вдень до +20°, опадів не очікується

08:28, 15 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 вересня, у столиці повітря прогріється до +20°, опадів не очікується.

nastol.com.ua
У Кивев сьогодні до +20° /nastol.com.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +14°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

На автошляхах України без опадів, найтепліше буде на півдні - до +30°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:34, а зайде в 19:10.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Україні вдень до +25°, опадів синоптики не обіцяють.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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