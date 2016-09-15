Тайфун "Меранті" накрив східне узбережжя Китаю (фоторепортаж)
Вранці 15 вересня тайфун "Меранті" обрушився на китайську провінцію Фуцзянь.
Про це повідомляє Xinhua.
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Швидкість вітру досягала 48 м/с. У багатьох населених пунктах повалені дерева та рекламні щити, вибиті шибки. У місті Сяминь через тайфун багато районів залишилися без електрики.
Через негоду в провінції Цзянсі залізничники скасували 144 рейси, заплановані до суботи.
Повідомляється, що тайфун затих приблизно о 06:00 за місцевим часом.
Нагадаємо, раніше "Меранті" обрушився на Тайвань. Там через сильний вітер мільйони людей залишилися без електроенергії.
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