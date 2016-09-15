На сході Грузії пройшов буревій

10:39, 15 вересня 2016
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Вночі 15 вересня у декількох селах Лагодехського району (схід Грузії) у результаті урагану були зірвані дахи з десятків житлових будинків і будівель.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомили представники влади району, передає ТАСС.

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Через вітер повалено десятки дерев, пошкоджено декілька ліній електропередач, внаслідок чого припинено подачу електроенергії в селах Лагодехського району.

Сильний дощ привів до затоплення дворів, підвалів і перших поверхів десятків приватних будинків.

Енергетики ведуть роботу з відновлення пошкоджених ліній електропередач та відновлення подачі електроенергії. Очікується, що до вечора подача струму буде відновлена.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, на півдні округу Бревард (штат Флорида, США) вночі 14 вересня пронісся торнадо.

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