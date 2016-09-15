У результаті тайфуну "Меранті" на Тайвані загинула людина

11:31, 15 вересня 2016
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Через тайфун "Меранті" на Тайвані загинула людина, ще 44 отримали травми.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Focus Taiwan.

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Тайфун залишив без електроенергії майже 1 млн домогосподарств.

У багатьох районах досі закриті школи, офіси, влада продовжує оцінювати збитки, завдані стихією.

Хоча "Меранті" вже досяг Китаю, на Тайвані сьогодні, 15 вересня, очікуються сильні дощі. Крім того, в кінці тижня до узбережжя острова наблизиться новий тайфун - "Малакас".

Нагадаємо, вранці 15 вересня тайфун "Меранті" обрушився на китайську провінцію Фуцзянь.

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