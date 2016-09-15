Влада Індонезії направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для гасіння лісових пожеж

Влада Індонезії додатково направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для боротьби з лісовими пожежами.

Reuters

Про це 15 вересня повідомляє газета The Straits Times, передає ТАСС.

Найбільш складна ситуація складається в західній і центральній частинах острова.

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В операції задіяні поліцейські, військові, працівники Міністерства охорони навколишнього середовища та лісового господарства країни, а також волонтери з числа місцевих жителів.

Крім того, пожежу гасять з чотирьох вертольотів, які також контролюють обстановку навколо міжнародного аеропорту в Понтіанаку.

За останню добу було виявлено приблизно 536 нових осередків загорянь, обстановка ускладнюється сухою і вітряною погодою.

Нагадаємо, у серпні через лісові пожежі в Індонезії в Сінгапурі підвищився рівень забруднення повітря.