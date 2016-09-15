На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +28°

Сьогодні і завтра на українських дорогах без опадів, найтепліше буде в західному напрямку - до +28°.

На українських автошляхах без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +20°... +25°. Завтра на цьому маршруті температура до +27°, сонячно.

На трасі Київ - Ужгород у четвер невелика хмарність, температура в дорозі +20° ... +26°. У п'ятницю без опадів, температура до +28°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +20°, малохмарно. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +24°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +20°. 16 вересня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +19°... +24°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні сонячно, +20° ... +25°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +28°.

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