На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +28°

13:00, 15 вересня 2016
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Сьогодні і завтра на українських дорогах без опадів, найтепліше буде в західному напрямку - до +28°.

loginincorrect.livejournal.com
На українських автошляхах без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +20°... +25°. Завтра на цьому маршруті температура до +27°, сонячно.

На трасі Київ - Ужгород у четвер невелика хмарність, температура в дорозі +20° ... +26°. У п'ятницю без опадів, температура до +28°.

Сьогодні в Україні без опадів, у західних областях до +25° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +20°, малохмарно. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +24°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +20°. 16 вересня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +19°... +24°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні сонячно, +20° ... +25°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +28°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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