На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +28°
Сьогодні і завтра на українських дорогах без опадів, найтепліше буде в західному напрямку - до +28°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +20°... +25°. Завтра на цьому маршруті температура до +27°, сонячно.
На трасі Київ - Ужгород у четвер невелика хмарність, температура в дорозі +20° ... +26°. У п'ятницю без опадів, температура до +28°.
Сьогодні в Україні без опадів, у західних областях до +25° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +20°, малохмарно. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до +24°.
У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +20°. 16 вересня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +19°... +24°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні сонячно, +20° ... +25°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +28°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°