У західній частині Тихого океану сформувався тайфун "Малакас", який наближається до Японії.

Тайфун "Малакас" загрожує Японії / weather.com

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Очікується, що "Малакас" досягне Японії в найближчі кілька днів. До ранку п'ятниці тайфун може посилитися до 4 категорії урагану.

Найбільш ймовірно, що "Малакас" обрушиться на японські острова Ісігакі і Рюкю. Там уважно стежать за ситуацією, щоб при необхідності підготуватися до можливої повені.

На вихідних стихія дійде до півдня Японії, але до того часу вона значно ослабне і не буде представляти значної загрози.

Нагадаємо, через тайфун "Меранті" на Тайвані загинула людина, ще 44 отримали травми.