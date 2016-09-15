Шторм "Рай" накрив В'єтнам, є жертви
Не менше п'яти людей загинули і 10 пропали безвісти в результаті шторму "Рай" у В'єтнамі.
Про це повідомляє The Nation з посиланням на dpa.
У результаті тайфуну "Меранті" на Тайвані загинула людина
Шторм пройшов у В'єтнамі вранці 13 вересня, швидкість вітру досягала 80 км/год.
Зливи призвели до сильної повені, яка знищила 12 тисяч гектарів рисових полів.
У результаті негоди зруйновано майже 100 будинків, понад 1700 будівель пошкоджено.
Зазначається, що серед зниклих безвісти двоє робітників, яких віднесло водою після прориву дамби.
Нагадаємо, у західній частині Тихого океану сформувався тайфун "Малакас", який наближається до Японії.
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