Шторм "Рай" накрив В'єтнам, є жертви

16:01, 15 вересня 2016
926
0

Не менше п'яти людей загинули і 10 пропали безвісти в результаті шторму "Рай" у В'єтнамі.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Nation з посиланням на dpa.

У результаті тайфуну "Меранті" на Тайвані загинула людина

Шторм пройшов у В'єтнамі вранці 13 вересня, швидкість вітру досягала 80 км/год.

Зливи призвели до сильної повені, яка знищила 12 тисяч гектарів рисових полів.

У результаті негоди зруйновано майже 100 будинків, понад 1700 будівель пошкоджено.

Зазначається, що серед зниклих безвісти двоє робітників, яких віднесло водою після прориву дамби.

Нагадаємо, у західній частині Тихого океану сформувався тайфун "Малакас", який наближається до Японії.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
75 %
761 мм
3.6 м/с
53 %
Стрічка новин