Завтра в Україні без опадів, у західних областях повітря прогріється до +28° (карта)

18:30, 15 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 вересня в Україні до +28°, без опадів.

sunny7.ua
В Україні завтра без опадів / sunny7.ua

У Києві завтра сонячно, вночі +9°, вдень +24°. Вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +28°

У Львові 16 вересня без опадів, вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +8°, вдень +24°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

У Вінниці в п'ятницю ясно і без опадів. Температура вночі +8°, вдень +25°. Вітер північний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +14°, вдень +27°, вітер мінливий, слабкий.

УНИАН
В Україні завтра до +28° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю малохмарно, температура вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер західний та південно-западый, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі +11°, вдень +22°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +11°, вдень +24°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі +10 градусів, удень +22°. Вітер північний і південно-західний, до 5.1 м/с.

У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі +8°, вдень +19°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

Синоптики попереджають жителів східних та північних областей про заморозки 15-16 вересня

У Сєвєродонецьку завтра ясно. Температура вночі +8°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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