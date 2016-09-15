Завтра в Україні без опадів, у західних областях повітря прогріється до +28° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 16 вересня в Україні до +28°, без опадів.
У Києві завтра сонячно, вночі +9°, вдень +24°. Вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.
На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +28°
У Львові 16 вересня без опадів, вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі +8°, вдень +24°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
У Вінниці в п'ятницю ясно і без опадів. Температура вночі +8°, вдень +25°. Вітер північний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +14°, вдень +27°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у п'ятницю малохмарно, температура вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер західний та південно-западый, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура вночі +11°, вдень +22°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +11°, вдень +24°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі +10 градусів, удень +22°. Вітер північний і південно-західний, до 5.1 м/с.
У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі +8°, вдень +19°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
Синоптики попереджають жителів східних та північних областей про заморозки 15-16 вересня
У Сєвєродонецьку завтра ясно. Температура вночі +8°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°