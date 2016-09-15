У столиці завтра до +24°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 вересня, у Києві без опадів, температура повітря вдень +24°.

У Києві завтра до +24° / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +16°.

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Вітер західний та південно-західний, до 4.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:35, а зайде у 19:08.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в Україні до +28°, без опадів.