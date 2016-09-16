В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +29° (карта)

08:05, 16 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю ,16 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.

Sergey Zozula, panoramio
Сьогодні в Україні без опадів / Sergey Zozula, panoramio

У столиці без опадів, удень +22°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +28°

У Львові 16 вересня малохмарно, температура повітря вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +24°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю сонячно. Температура +25°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +26°, вітер мінливий, до 5.4 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +29° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +18°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +24°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +21°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +17°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

В Україні до 16 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

У Сєвєродонецьку сьогодні мінлива хмарність, температура вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, до 3.2 м/с.

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