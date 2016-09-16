В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +29° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю ,16 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +22°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.
На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +28°
У Львові 16 вересня малохмарно, температура повітря вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +24°. Вітер мінливий, до 2.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю сонячно. Температура +25°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +26°, вітер мінливий, до 5.4 м/с.
У Харкові мінлива хмарність. Температура до +18°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +24°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +21°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +17°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
В Україні до 16 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека
У Сєвєродонецьку сьогодні мінлива хмарність, температура вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, до 3.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°