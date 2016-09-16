Сьогодні у Києві до +22°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 вересня в столиці повітря прогріється до +22°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +16°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:35, а зайде у 19:08.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ,16 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.

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