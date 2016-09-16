У результаті тайфуну "Меранті" в Китаї загинули три людини

Три людини загинули в результаті тайфуну "Меранті" у провінції Чжецзян на сході Китаю, ще двоє пропали безвісти.

Reuters

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Xinhua.

Читайте також Шторм "Рай" накрив В'єтнам, є жертви

Усього від стихії постраждали 218 тисяч осіб.

У провінції Фуцзянь через тайфун без світла залишилися близько 1,44 млн сімей. У повіті Юнчунь паводок зруйнував древній міст, побудований в 1145 році.

Влада провінцій Чжецзян і Фуцзянь евакуювала понад 363 тис. осіб.

"Меранті" став найсильнішим тайфуном в регіоні з початку метеоспостережень у 1949 році.

Нагадаємо, через тайфун "Меранті" на Тайвані загинула людина, ще 44 отримали травми.