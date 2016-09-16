Вранці 16 вересня вулкан Ключевський, який знаходиться на сході Камчатці (РФ), викинув попіл на висоту 7 км

Вулкан Ключевський викинув попіл на висоту 7 км / volkstat.ru

Про це повідомляє Російська служба BBC.

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Шлейф попелу поширився в північно-східному напрямку на 38 кілометрів від вулкана, на шляху поширення шлейфу населені пункти відсутні.

Від викиду попелу постраждали тільки туристи - їм тимчасово заборонені тури на Ключевську Сопку.

Нагадаємо, на французькому острові Реюньон в Індійському океані другий раз за рік прокинувся вулкан Пітон-де-ля-Фурнез.