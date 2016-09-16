Синоптики попереджають жителів України про заморозки 18-19 вересня

11:29, 16 вересня 2016
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Вночі 18-19 вересня в Україні місцями заморозки 0-3°.

moldova24.net
Вночі 18-19 вересня в Україні місцями заморозки  / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +28°

"За прогнозами Укргідрометцентру, вночі 18-19 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю ,16 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.

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