Синоптики попереджають жителів України про заморозки 18-19 вересня

Вночі 18-19 вересня в Україні місцями заморозки 0-3°.

Вночі 18-19 вересня в Україні місцями заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, вночі 18-19 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю ,16 вересня, в Україні вдень до +29°, опадів синоптики не обіцяють.