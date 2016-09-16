На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, найтепліше буде на півдні - до +29° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні температура підніметься до +29°, у неділю місцями пройдуть дощі.
У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +10°, удень +19°. У неділю без опадів, +6°...+18°.
У Львові завтра пройде дощ, вночі - +10°, вдень +24°. У неділю також очікуються опади, +11°...+23°.
В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +29° (карта)
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних малохмарну погоду. Температура повітря в суботу вночі +9°, вдень +23°. У неділю вночі +7°, вдень +15°.
У Вінниці в суботу невелика хмарність, температура повітря +10°...+25°. У неділю до +20°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду, температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю дощ, температура +10°...+20°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +9°, вдень +17°. У неділю +5°...+17°, без опадів.
У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +8°, вдень +24°. У неділю без опадів, температура повітря +5°...+18°.
У Сімферополі завтра дощ, +16°...+25°. У неділю +11°...+24°, гроза.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю хмарно, температура підніметься до +25°.
У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю температура підніметься до +17°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +10 градусів, удень +20°. У неділю +9°...+16°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю дощ, вночі - +11°, вдень +18°.
У Моршині на Львівщині в суботу дощ з грозою, вночі +12°, вдень +16°. У неділю також очікуються опади, вночі +15°, вдень до +20°.
У Трускавці в суботу гроза, температура до +24°. У неділю температура вдень +20°, злива.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +24°, у неділю дощ, температура повітря +14° ...+22°.
Синоптики попереджають жителів України про заморозки 18-19 вересня
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +28°.
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю температура до +20°, злива.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°