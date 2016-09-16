На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, найтепліше буде на півдні - до +29° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні температура підніметься до +29°, у неділю місцями пройдуть дощі.

На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +10°, удень +19°. У неділю без опадів, +6°...+18°.

У Львові завтра пройде дощ, вночі - +10°, вдень +24°. У неділю також очікуються опади, +11°...+23°.

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Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних малохмарну погоду. Температура повітря в суботу вночі +9°, вдень +23°. У неділю вночі +7°, вдень +15°.

У Вінниці в суботу невелика хмарність, температура повітря +10°...+25°. У неділю до +20°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду, температура вночі +16°, вдень +29°. У неділю дощ, температура +10°...+20°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +9°, вдень +17°. У неділю +5°...+17°, без опадів.

Прогноз на 17 вересня / УНІАН

Прогноз на 18 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу сонячно. Температура вночі +8°, вдень +24°. У неділю без опадів, температура повітря +5°...+18°.

У Сімферополі завтра дощ, +16°...+25°. У неділю +11°...+24°, гроза.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю хмарно, температура підніметься до +25°.

У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю температура підніметься до +17°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +10 градусів, удень +20°. У неділю +9°...+16°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю дощ, вночі - +11°, вдень +18°.

У Моршині на Львівщині в суботу дощ з грозою, вночі +12°, вдень +16°. У неділю також очікуються опади, вночі +15°, вдень до +20°.

У Трускавці в суботу гроза, температура до +24°. У неділю температура вдень +20°, злива.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +24°, у неділю дощ, температура повітря +14° ...+22°.

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У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +28°.

У Бердянську в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю температура до +20°, злива.

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