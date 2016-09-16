На автошляхах України сьогодні тепло і сухо, на вихідних очікуються опади

На українських дорогах 16-18 вересня температура підніметься до +29°, на вихідних місцями пройдуть дощі.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +29°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, температура +19°...+29°. У неділю місцями пройдуть дощі, до +20°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +23°... +28°. Завтра на цьому маршруті можливі опади, температура до +28°. У неділю по цьому маршруту пройдуть дощі, температура в дорозі +17°... +26°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +19°... +24°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +17°... +20°. У неділю без опадів, до +19°.

На Маріупольському напрямку без опадів, температура +21°...+24°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю без опадів, +21°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі +24°... +28°. У суботу на цьому маршруті очікується мінлива хмарність. У неділю в Чернівецькій області пройде дощ, температура до 22 градусів тепла.

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