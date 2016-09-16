На автошляхах України сьогодні тепло і сухо, на вихідних очікуються опади
На українських дорогах 16-18 вересня температура підніметься до +29°, на вихідних місцями пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +29°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, температура +19°...+29°. У неділю місцями пройдуть дощі, до +20°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +23°... +28°. Завтра на цьому маршруті можливі опади, температура до +28°. У неділю по цьому маршруту пройдуть дощі, температура в дорозі +17°... +26°.
В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +29° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +19°... +24°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +17°... +20°. У неділю без опадів, до +19°.
На Маріупольському напрямку без опадів, температура +21°...+24°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю без опадів, +21°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі +24°... +28°. У суботу на цьому маршруті очікується мінлива хмарність. У неділю в Чернівецькій області пройде дощ, температура до 22 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°