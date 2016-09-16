У більшості областей до 19 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

14:31, 16 вересня 2016
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Майже по всій Україні найближчими днями утримається пожежна небезпека 5 класу.

galinfo.com.ua
Майже по всій Україні утримається надзвичайна  пожежна небезпека galinfo.com.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Синоптики попереджають жителів України про заморозки 18-19 вересня

"17 вересня у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - попереджають рятувальники.

18-19 вересня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях утримається надзвичайна пожежна небезпека.

По Києву 17-19 вересня також очікується пожежна небезпека 5 класу.

Нагадаємо, на вихідних в Україні температура підніметься до +29°, у неділю місцями пройдуть дощі.

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