У більшості областей до 19 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека
Майже по всій Україні найближчими днями утримається пожежна небезпека 5 класу.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Синоптики попереджають жителів України про заморозки 18-19 вересня
"17 вересня у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - попереджають рятувальники.
18-19 вересня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях утримається надзвичайна пожежна небезпека.
По Києву 17-19 вересня також очікується пожежна небезпека 5 класу.
Нагадаємо, на вихідних в Україні температура підніметься до +29°, у неділю місцями пройдуть дощі.
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