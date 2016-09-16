Число жертв тайфуну "Меранті" в Китаї збільшилося до 10

У результаті тайфуну "Меранті" на північному сході Китаю загинули 10 осіб.

Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Семеро людей загинули в провінції Фуцзянь, троє - в Чжецзяні, ще 11 вважаються зниклими безвісти. Крім того, одна людина загинула на Тайвані, де тайфун пройшов днем раніше.

Зараз бригади ремонтників відновлюють подачу електрики в постраждалих від тайфуну районах. Усього без електроенергії в Китаї залишилося понад 1 млн будинків.

Нагадаємо, "Меранті" став найсильнішим тайфуном в регіоні з початку метеоспостережень у 1949 році.