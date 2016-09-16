У Перу вирує лісова пожежа

16:11, 16 вересня 2016
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Пожежа в Перу знищила близько 20 га лісу.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

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Ймовірно, пожежа почалася минулими вихідними, коли місцеві фермери палили сміття. Ліс загорівся в понеділок, 12 вересня.

Зараз вогонь рухається в бік Національного парку Отіши. Гасінню пожежі перешкоджає посуха, що встановилася в регіоні - дощу тут не було ось уже кілька тижнів.

На даний момент інформації про потерпілих не надходило.

Нагадаємо, влада Індонезії додатково направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для боротьби з лісовими пожежами.

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