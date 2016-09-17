В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека, у деяких областях - заморозки

Надзвичайна пожежна небезпека не відпускає більшість територій України.

В Україні очікується висока пожежонебезпека і заморозки / moldova24.net

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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"18 вересня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму; 19 вересня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій та Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі 18-19 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°.

Нагадаємо, на вихідних в Україні температура підніметься до +29°, у неділю місцями пройдуть дощі.