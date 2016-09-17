В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека, у деяких областях - заморозки
Надзвичайна пожежна небезпека не відпускає більшість територій України.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Жителів Києва та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку - 5 класу
"18 вересня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму; 19 вересня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій та Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вночі 18-19 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°.
Нагадаємо, на вихідних в Україні температура підніметься до +29°, у неділю місцями пройдуть дощі.
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