У Китаї вже 28 людей стали жертвами тайфуну "Меранті" (відео)

16:36, 18 вересня 2016
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Від тайфуну «Меранті» серйозно постраждали китайські провінції Фуцзянь та Чжецзян.

/ youtube.com
Понад півмільйона китайців евакуювали через тайфун / youtube.com

Як передає Stormnews, повені затопили населені пункти та великі території сільськогосподарських земель в цих регіонах.

Зруйновано близько 2 тисяч будинків. Евакуйовано понад півмільйона жителів.

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У Фуцзяні загинули 18 осіб, 11 пропали без вісті.

В Чжецзяні жертвами стихії стали 10 жителів, залишається невідомою доля 4 осіб.

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