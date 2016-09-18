У Китаї вже 28 людей стали жертвами тайфуну "Меранті" (відео)
Від тайфуну «Меранті» серйозно постраждали китайські провінції Фуцзянь та Чжецзян.
Як передає Stormnews, повені затопили населені пункти та великі території сільськогосподарських земель в цих регіонах.
Зруйновано близько 2 тисяч будинків. Евакуйовано понад півмільйона жителів.
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У Фуцзяні загинули 18 осіб, 11 пропали без вісті.
В Чжецзяні жертвами стихії стали 10 жителів, залишається невідомою доля 4 осіб.
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