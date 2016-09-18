У Китаї вже 28 людей стали жертвами тайфуну "Меранті" (відео)

Від тайфуну «Меранті» серйозно постраждали китайські провінції Фуцзянь та Чжецзян.

Понад півмільйона китайців евакуювали через тайфун / youtube.com

Як передає Stormnews, повені затопили населені пункти та великі території сільськогосподарських земель в цих регіонах.

Зруйновано близько 2 тисяч будинків. Евакуйовано понад півмільйона жителів.

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У Фуцзяні загинули 18 осіб, 11 пропали без вісті.

В Чжецзяні жертвами стихії стали 10 жителів, залишається невідомою доля 4 осіб.