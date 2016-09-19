Сьогодні на півдні України температура підніметься до +25°, місцями пройдуть дощі (карта)

08:11, 19 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 19 вересня в Україні вдень до +25°, на заході та півдні пройдуть дощі.

flickr.com Sergei Morugin
В Україні сьогодні практично без опадів / flickr.com Tony Morugin

У столиці без опадів, удень +17°. Вітер східний та північно-східний, до 3.3 м/с.

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У Львові 19 вересня хмарно, температура повітря вдень +15°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +17°. Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок дощ. Температура +17°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +20°, вітер мінливий, до 7.4 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +25° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +16°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +20°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +18°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні мінлива хмарність, температура вдень +17°. Вітер західний та північно-західний, до 1.9 м/с.

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