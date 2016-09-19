Сьогодні на півдні України температура підніметься до +25°, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 19 вересня в Україні вдень до +25°, на заході та півдні пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +17°. Вітер східний та північно-східний, до 3.3 м/с.
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У Львові 19 вересня хмарно, температура повітря вдень +15°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +17°. Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок дощ. Температура +17°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +20°, вітер мінливий, до 7.4 м/с.
У Харкові мінлива хмарність. Температура до +16°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Дніпрі очікується ясна погода. Температура повітря +20°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +19°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, удень +18°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні мінлива хмарність, температура вдень +17°. Вітер західний та північно-західний, до 1.9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°