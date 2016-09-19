У Києві сьогодні без опадів, вдень до +17°

08:30, 19 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 19 вересня в столиці повітря прогріється до +17°, опадів не очікується.

sunny7.ua
У Києві сьогодні до +17° / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +11°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:40, а зайде у 19:01.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Україні вдень до +25°, на заході та півдні пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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