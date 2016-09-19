Потужний тайфун "Малакас" наближається до Японії.

Reuters

Про це повідомляє The Weather Network.

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У неділю, 18 вересня, "Малакас" пройшов по Тайваню. Тут евакуювали понад 2600 чоловік, скасували десятки авіарейсів.

Очікується, що на півдні і в центрі Японії може випасти 120-130 мм опадів, швидкість вітру сягатиме 160 км/год. Метеорологічне агентство Японії попереджає місцевих жителів про можливість повеней і зсувів.

Нагадаємо, від тайфуну "Меранті" серйозно постраждали китайські провінції Фуцзянь і Чжецзян, загинули 28 людей.