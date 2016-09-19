Погода на тиждень: в Україну прийдуть дощі та похолодання

Цього тижня в Україні похолодає, кожного дня практично у всіх регіонах очікуються опади.

Цього тижня в Україні пройдуть дощі / volynnews.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у західних та південних областях пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +25°.

У вівторок, 20 вересня, в Україні очікується малохмарна погода, на сході і півдні опади. Температура вдень +11°...+27°.

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У середу, 21 вересня, практично по всій Україні пройдуть дощі. Температура вночі +3°...+8°, вдень до +16°.

У четвер у всіх регіонах, крім південних і східних областей, очікуються опади, вночі +2°...+8°, вдень до +18°.

У п'ятницю в Україні також пройдуть дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +11°...+18°.

У суботу практично по всій країні очікуються опади. Температура вночі +4°...+9°, вдень до +20°.

У неділю у всіх областях, крім південних, пройдуть дощі, температура вночі +4°...+9°, вдень до +20°.

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