Погода на тиждень: в Україну прийдуть дощі та похолодання
Цього тижня в Україні похолодає, кожного дня практично у всіх регіонах очікуються опади.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у західних та південних областях пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +25°.
У вівторок, 20 вересня, в Україні очікується малохмарна погода, на сході і півдні опади. Температура вдень +11°...+27°.
Сьогодні на півдні України температура підніметься до +25°, місцями пройдуть дощі (карта)
У середу, 21 вересня, практично по всій Україні пройдуть дощі. Температура вночі +3°...+8°, вдень до +16°.
У четвер у всіх регіонах, крім південних і східних областей, очікуються опади, вночі +2°...+8°, вдень до +18°.
У п'ятницю в Україні також пройдуть дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +11°...+18°.
У суботу практично по всій країні очікуються опади. Температура вночі +4°...+9°, вдень до +20°.
У неділю у всіх областях, крім південних, пройдуть дощі, температура вночі +4°...+9°, вдень до +20°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°