Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 10 км

11:36, 19 вересня 2016
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Стовп попелу, що викинув вулкан Шивелуч на Камчатці (РФ), досяг рівня 10 км над рівнем моря.

rulandinfo.ru
Вулкан Шивелуч викинув стовп попелу на 10 км / rulandinfo.ru

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби РАН.

Вулкан Ключевський викинув попіл на висоту 7 км

"Сьогодні вранці вулкан Шивелуч викинув попіл на 7 км. Пізніше цей стовп виріс до 10 км над рівнем моря, бо йде постійне підживлення з його жерла. Моніторинг ведеться за даними сейсмостанцій, оскільки вулкан закритий хмарністю", - йдеться в повідомленні.

Шлейф попелу поширюється в південно-західному напрямку. У той же час випадання попелу в населених пунктах Усть-Камчатського району не зафіксовано.

Нагадаємо, на французькому острові Реюньон в Індійському океані другий раз за рік прокинувся вулкан Пітон-де-ля-Фурнез.

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