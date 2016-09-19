Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув стовп попелу на висоту 10 км

Стовп попелу, що викинув вулкан Шивелуч на Камчатці (РФ), досяг рівня 10 км над рівнем моря.

Вулкан Шивелуч викинув стовп попелу на 10 км / rulandinfo.ru

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби РАН.

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"Сьогодні вранці вулкан Шивелуч викинув попіл на 7 км. Пізніше цей стовп виріс до 10 км над рівнем моря, бо йде постійне підживлення з його жерла. Моніторинг ведеться за даними сейсмостанцій, оскільки вулкан закритий хмарністю", - йдеться в повідомленні.

Шлейф попелу поширюється в південно-західному напрямку. У той же час випадання попелу в населених пунктах Усть-Камчатського району не зафіксовано.

Нагадаємо, на французькому острові Реюньон в Індійському океані другий раз за рік прокинувся вулкан Пітон-де-ля-Фурнез.