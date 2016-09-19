У районі військово-повітряної бази Ванденберг (округ Санта-Барбара, Каліфорнія, США) вирує масштабна лісова пожежа.

У Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа / Los Angeles Times, U. S. Air Force

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Читайте також Влада Індонезії направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для гасіння лісових пожеж

Пожежа спалахнула в суботу недалеко від бази Ванденберг, де планувався запуск комерційного супутника Atlas V.

За словами пожежників, вогонь поширився з великою швидкістю. Зараз з пожежею борються 800 рятувальників з кількох регіонів.

Повідомляється, що вогонь пошкодив кілька ліній електропередач, але місцеві жителі поза небезпекою.

Інформація про постраждалих не надходила, причина загоряння наразі з'ясовується.

Нагадаємо, пожежа в Перу знищив близько 20 га лісу.