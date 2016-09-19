На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +23°

13:00, 19 вересня 2016
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Сьогодні і завтра на українських дорогах пройдуть дощі, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +23°.

УНИАН
На українських дорогах очікуються дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні в Одеській області пройде дощ. Температура +16°... +20°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, місцями очікуються опади.

На трасі Київ - Ужгород у понеділок в Закарпатській області пройде дощ, температура в дорозі +13° ... +23°. У вівторок без опадів, температура до +18°.

Погода на тиждень: в Україну прийдуть дощі та похолодання

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +19°, малохмарно. Завтра на даному маршруті в Донецькій і Дніпропетровській областях дощі, температура до +19°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +17°. 20 вересня на цьому напрямку без опадів, температура +12°... +14°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні в Чернівецькій області пройдуть дощі, +14° ... +18°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до +17°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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