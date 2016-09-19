На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +23°
Сьогодні і завтра на українських дорогах пройдуть дощі, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +23°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні в Одеській області пройде дощ. Температура +16°... +20°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, місцями очікуються опади.
На трасі Київ - Ужгород у понеділок в Закарпатській області пройде дощ, температура в дорозі +13° ... +23°. У вівторок без опадів, температура до +18°.
Погода на тиждень: в Україну прийдуть дощі та похолодання
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +19°, малохмарно. Завтра на даному маршруті в Донецькій і Дніпропетровській областях дощі, температура до +19°.
У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +17°. 20 вересня на цьому напрямку без опадів, температура +12°... +14°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні в Чернівецькій області пройдуть дощі, +14° ... +18°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до +17°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°