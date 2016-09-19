В Україні оголосили штормове попередження на 20 вересня

14:34, 19 вересня 2016
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У вівторок, 20 вересня, у багатьох українських областях очікуються сильні дощі та пориви вітру 17-22 м/с.

УНИАН
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні на півдні України температура підніметься до +25°, місцями пройдуть дощі (карта)

"20 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях складні погодні умови: сильні дощі, місцями грози, в окремих пунктах град, пориви вітру 17-22 м/с", - попереджають рятувальники.

Нагадаємо, цього тижня в Україні похолодає, кожного дня практично у всіх регіонах очікуються опади.

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