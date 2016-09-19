У результаті повені в Індії шестеро людей зникли безвісти

16:03, 19 вересня 2016
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В індійському окрузі Кожикоде через сильні дощі сталася повінь, у результаті якої шестеро людей пропали безвісти.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Times of India.

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Дощ у регіоні почався увечері 18 вересня. Зниклі купалися в річці, коли їх віднесло течією.

Зниклих молодих людей шукають пожежники, поліція і місцеві жителі. Операція ускладнюється тим, що в регіоні відсутня електроенергія, а рятувальна техніка не може пробратися в горбисту місцевість.

Нагадаємо, потужний тайфун "Малакас" наближається до Японії. У неділю, 18 вересня, тайфун пройшов по Тайваню. Тут евакуювали понад 2600 чоловік, скасували десятки авіарейсів.

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