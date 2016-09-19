На півдні України завтра температура підніметься до +25°, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня в Україні до +25°, на заході та півдні пройдуть дощі.
У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +17°. Вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.
Погода на тиждень: в Україну прийдуть дощі та похолодання
У Львові 20 вересня дощ, вночі - +8°, вдень +14°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +7°, вдень +17°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.
У Вінниці у вівторок дощ. Температура вночі +8°, вдень +17°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі +9°, вдень +20°, північний і північно-східний, свіжий.
У Харкові у вівторок малохмарно, температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +9°, вдень +20°. Вітер північно-східний, до 6.5 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +25°. Вітер мінливий, свіжий.
Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі +11°, вдень +16°. Вітер східний та північно-східний, до 7.0 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура вночі +5°, вдень +11°, вітер східний та північно-східний, помірний.
На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +23°
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +7°, вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 4.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°