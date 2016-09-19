На півдні України завтра температура підніметься до +25°, місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня в Україні до +25°, на заході та півдні пройдуть дощі.

На заході і півдні України завтра пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +17°. Вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.

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У Львові 20 вересня дощ, вночі - +8°, вдень +14°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +7°, вдень +17°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

У Вінниці у вівторок дощ. Температура вночі +8°, вдень +17°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють опади. Температура вночі +9°, вдень +20°, північний і північно-східний, свіжий.

В Україні завтра до +25° / УНІАН

У Харкові у вівторок малохмарно, температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +9°, вдень +20°. Вітер північно-східний, до 6.5 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +25°. Вітер мінливий, свіжий.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі +11°, вдень +16°. Вітер східний та північно-східний, до 7.0 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура вночі +5°, вдень +11°, вітер східний та північно-східний, помірний.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +7°, вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 4.6 м/с.

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