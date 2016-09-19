У Києві завтра без опадів, температура вдень до +17°

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня в Києві без опадів, температура повітря вдень +17°.

У Києві завтра без опадів / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +9°.

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Вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:41, а зайде у 18:59.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Україні до +25°, на заході та півдні пройдуть дощі.