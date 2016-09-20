Сьогодні на півдні України до +24°, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 вересня, в Україні вдень до +24°, на сході та півдні пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +13°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.
Погода на тиждень: в Україну прийдуть дощі та похолодання
У Львові 20 вересня малохмарно, температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура +15°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +12°, вітер північний і північно-східний, до 9.9 м/с.
У Харкові дощ. Температура до +13°, вітер східний та північно-східний, легкий.
У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +24°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.
У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря +12°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +17°. Вітер східний та південно-західний, до 7.6 м/с.
У Краматорську у вівторок дощ, удень +10°. Вітер східний та північно-західний, помірний.
В Україні оголосили штормове попередження на 20 вересня
У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +11°. Вітер східний та північно-східний, до 5.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +17°
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Миколаїв+28°... +16°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +17°
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Сімферополь+26°... +13°
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Суми+23°... +11°
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Тернопіль+27°... +17°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+29°... +16°
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Черкаси+24°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +17°