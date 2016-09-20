Сьогодні на півдні України до +24°, місцями пройдуть дощі (карта)

08:09, 20 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 вересня, в Україні вдень до +24°, на сході та півдні пройдуть дощі.

УНИАН
В Україні сьогодні місцями дощі / УНІАН

У столиці без опадів, удень +13°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

Погода на тиждень: в Україну прийдуть дощі та похолодання

У Львові 20 вересня малохмарно, температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура +15°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +12°, вітер північний і північно-східний, до 9.9 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +25° / УНІАН

У Харкові дощ. Температура до +13°, вітер східний та північно-східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні гроза. Температура вдень +24°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.

У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря +12°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ з грозою, температура вдень +17°. Вітер східний та південно-західний, до 7.6 м/с.

У Краматорську у вівторок дощ, удень +10°. Вітер східний та північно-західний, помірний.

В Україні оголосили штормове попередження на 20 вересня

У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +11°. Вітер східний та північно-східний, до 5.6 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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