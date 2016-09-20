У Києві сьогодні без опадів, вдень до +13°

08:30, 20 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 вересня у столиці повітря прогріється до +13°, опадів не очікується.

sunny7.ua
Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +9°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

Погода на тиждень: в Україну прийдуть дощі та похолодання

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде у 18:59.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 вересня, в Україні вдень до +24°, на сході та півдні пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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