Через тайфун "Малакас" в Японії скасували понад 100 авіарейсів

09:28, 20 вересня 2016
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У вівторок, 20 вересня, на Японію обрушився потужний тайфун "Малакас", у результаті якого в країні скасували більше ста авіарейсів.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Сильні дощі, які обрушив тайфун, викликали повені, тому місцева влада наказала евакуювати понад 600 тис. жителів префектур на заході країни.

На півдні острова Кюсю двоє людей отримали легкі травми.

За інформацією Метеорологічного агентства Японії, у вівторок ввечері на тихоокеанському узбережжі країни пройдуть сильні дощі, які можуть призвести до повеней та зсувів.

Нагадаємо, в індійському окрузі Кожикоде через сильні дощі сталася повінь, у результаті якої шестеро людей пропали безвісти.

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