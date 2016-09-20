В Одесі потоп через сильну зливу, на дорогах кілометрові затори (фото, відео)

В Одесі через сильний дощ зупинилась більшість міського електротранспорту.

Злива накрила Одесу / Скріншот

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Одесміськелектротранс», через складні погодні умови, скупчення води на трамвайному полотні зупинено рух трамвайних маршрутів №№7,1,18,20. Крім того, трамвай 5-го маршруту через затоплення колій на Французькому бульварі змінив рух і курсує до Центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.

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Також затоплена проїжджа частина вулиці Балківській. Трамвайний маршрут №12 курсує через «Херсонський сквер - Товарна», тролейбус 8-го маршруту - до вулиці Хімічної, зупинено рух тролейбусних маршрутів №№5,7 і 11.

Злива в Одесі / @lesnik_jocker

#Одесса сейчас

Во время я в Киев уехала ) pic.twitter.com/7uxBiUHarG — Zima (@zima5577) September 20, 2016

«Призупинено рух тролейбусних маршрутів №№7,9,10. Трамвайні маршрути №№3,26,27 у напрямку Люсторфської дороги курсують до Улянівки. У зв‘язку зі складними погодними умовами тимчасово припинено рух трамваїв 19-го маршруту. За трамвайним маршрутом №20 тимчасово курсує маршрутне таксі, вартість проїзду в якому 2 гривні», - повідомили в прес-службі. Затоплено більшість вулиць міста.

За даними картографічних сервісів, станом на 9:30 затори в Одесі становлять 10 балів. Скупчення транспорту спостерігаються у всіх районах міста, на деяких ділянках протяжність заторів становить кілька кілометрів.