У Самоа другий раз за всю історію спостережень випав град

10:28, 20 вересня 2016
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У тихоокеанській державі Самоа всього другий раз за всю історію метеоспостережень випав град.

facebook.com, Vaetasi Asiata
У Самоа другий раз за всю історію спостережень випав град / facebook.com, Vaetasi Asiata

Про це повідомляє The Guardian.

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У Самоа середня температура повітря в цей час року становить +29°, тому шторм, який обрушився на східне узбережжя острова в п'ятницю, 16 вересня, став для місцевих жителів несподіванкою.

У країні другий раз за всю історію метеоспостережень випав град, вперше це сталося у 2011 році.

За інформацією метеорологів, град був дрібним і не призвів до руйнувань.

Нагадаємо, у вівторок, 20 вересня, на Японію обрушився потужний тайфун "Малакас", в результаті якого в країні скасували більше ста авіарейсів.

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