У Самоа другий раз за всю історію спостережень випав град
У тихоокеанській державі Самоа всього другий раз за всю історію метеоспостережень випав град.
Про це повідомляє The Guardian.
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У Самоа середня температура повітря в цей час року становить +29°, тому шторм, який обрушився на східне узбережжя острова в п'ятницю, 16 вересня, став для місцевих жителів несподіванкою.
У країні другий раз за всю історію метеоспостережень випав град, вперше це сталося у 2011 році.
За інформацією метеорологів, град був дрібним і не призвів до руйнувань.
Нагадаємо, у вівторок, 20 вересня, на Японію обрушився потужний тайфун "Малакас", в результаті якого в країні скасували більше ста авіарейсів.
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