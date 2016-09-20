Жителів України попереджають про заморозки 21-23 вересня

11:24, 20 вересня 2016
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Протягом 21-23 вересня у багатьох областях України очікуються заморозки 0-5° на поверхні ґрунту та місцями у повітрі.

getbg.net
Жителів України попереджають про заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 21-23 вересня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 20 вересня, на сході та півдні України пройдуть дощі.

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