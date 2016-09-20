В Одесі за добу випало більше двох місячних норм опадів

12:09, 20 вересня 2016
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В Одесі станом на 09:00 ранку 20 вересня випало 85,3 мм опадів при місячній нормі 36 мм.

Думская
В Одесі за добу випало більше двох місячних норм опадів / Думська

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, останній раз така кількість опадів фіксувалася 129 років тому - у 1887 році.

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"За інформацією Гідрометцентру, станом на 9 ранку 20 вересня в Одесі за добу випало 85,3 мм опадів (при місячній нормі вересня 36 мм). Синоптики характеризують опади вище 50 мм стихійним явищем. Останній раз таке велике добове випадання опадів спостерігалося в 1887 році", - наголосили в мерії.

Усі міські служби працюють в оперативному режимі.

Одеситів просять по можливості обмежити поїздки та не залишати автотранспорт на проїжджій частині і під деревами.

Як відзначили в прес-службі Головного управління ДСНС в області, у зв'язку зі зливою на дорогах Одеси значно підвищився рівень води, у декількох місцях зупинився рух транспортних засобів. Зокрема, непроїзна вулиця Балківська, де затопленими майже до даху виявилися кілька автомобілів.

"Пішоходам варто бути обачними, рухаючись вздовж аварійних будинків та дерев", - підкреслили в главку.

Як повідомив представник управління, у місті впали кілька великих гілок дерев. За попередніми даними, є один постраждалий.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні через сильний дощ зупинено рух більшості маршрутів міського електротранспорту. Утворилися пробки у всіх районах міста.

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