На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +19°

13:00, 20 вересня 2016
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У вівторок і середу на дорогах України пройдуть дощі, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +19°.

УНИАН
На українських трасах пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройдуть дощі. Температура +12°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, очікуються опади.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок без опадів, температура у дорозі +10° ... +19°. У середу пройдуть дощі, температура до +17°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +18°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті в Київській області пройде дощ, температура до +15°.

У напрямку Харкова сьогодні в Харківській області пройде дощ. Температура в дорозі до +15°. 21 вересня на цьому напрямку в Київській області очікуються опади, температура +11°... +14°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні в Чернівецькій області пройдуть дощі, +14° ... +18°. За даним напрямом у середу без опадів, температура до +17°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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