Потоп в Одесі: влада просить керівників фірм скоротити робочий день (фоторепортаж)
Мер Одеси Геннадій Труханов просить керівників комерційних структур скоротити робочий день через негоду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханів написав у Facebook.
«Через безперервну зливу, складні погодні умови звертаюся до керівників комерційних підприємств з проханням зробити скорочений робочий день для працівників. За прогнозами синоптиків, поточні погодні умови будуть зберігатися до кінця дня. Міські комунальні служби продовжують усувати наслідки стихійного явища в безперервному режимі», - написав Труханів.
В Одесі за добу випало більше двох місячних норм опадів
Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, штормовий вітер валить в Одесі дерева і обламує великі гілки.
«Наразі надійшла інформація про 29 повалених дерев і 28 гілок», - відзначили в прес-службі. Повідомлення про падаючі дерева надходять з усіх районів міста.
На даний момент на основних магістралях міста працює 35 одиниць спецтехніки і 150 співробітників КП «Міські дороги». КП «Міськзелентрест» (8 бригад) та КП «ЖКС» продовжують роботи з ліквідації наслідків штормового вітру. Всього в роботах залучено 92 людини.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні через сильний дощ зупинено рух більшості маршрутів міського електротранспорту. Утворилися затори транспорту у всіх районах міста, на деяких ділянках протяжність заторів в кілька кілометрів.
За добу випало більше двох місячних норм опадів, востаннє така кількість опадів фіксувалася 129 років тому - в 1887 році. Частина вулиць затоплено, в деяких місцях машини виявилися затопленими майже по дах.
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