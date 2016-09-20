Потоп в Одесі: влада просить керівників фірм скоротити робочий день (фоторепортаж)

13:04, 20 вересня 2016
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Мер Одеси Геннадій Труханов просить керівників комерційних структур скоротити робочий день через негоду.

УНИАН
Потоп в Одесі / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханів написав у Facebook.

«Через безперервну зливу, складні погодні умови звертаюся до керівників комерційних підприємств з проханням зробити скорочений робочий день для працівників. За прогнозами синоптиків, поточні погодні умови будуть зберігатися до кінця дня. Міські комунальні служби продовжують усувати наслідки стихійного явища в безперервному режимі», - написав Труханів.

В Одесі за добу випало більше двох місячних норм опадів

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, штормовий вітер валить в Одесі дерева і обламує великі гілки.

«Наразі надійшла інформація про 29 повалених дерев і 28 гілок», - відзначили в прес-службі. Повідомлення про падаючі дерева надходять з усіх районів міста.

На даний момент на основних магістралях міста працює 35 одиниць спецтехніки і 150 співробітників КП «Міські дороги». КП «Міськзелентрест» (8 бригад) та КП «ЖКС» продовжують роботи з ліквідації наслідків штормового вітру. Всього в роботах залучено 92 людини.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні через сильний дощ зупинено рух більшості маршрутів міського електротранспорту. Утворилися затори транспорту у всіх районах міста, на деяких ділянках протяжність заторів в кілька кілометрів.

За добу випало більше двох місячних норм опадів, востаннє така кількість опадів фіксувалася 129 років тому - в 1887 році. Частина вулиць затоплено, в деяких місцях машини виявилися затопленими майже по дах.

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